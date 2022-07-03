شكاوى من صعوبة أجزاء بامتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - واشتكى الكثير من الطلاب من صعوبة بعض أجزاء الامتحانين، ففى مادة الجغرافيا قالوا إنهم فوجئوا بسؤال يتضمن رسمًا بيانيًا، إضافة إلى تعدد أسئلة الخرائط، كذلك قال طلاب الشعبة العلمية إن امتحان مادة الكيمياء كان يتضمن العديد من الأسئلة فوق مستوى الطالب المتوسط.

وقالت الطالبة مى عادل، بلجنة مدرية المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان مادة الكيمياء بالنسبة لها كان متوسطًا، لكنها توقفت أمام نحو 6 أسئلة لم تستطع الإجابة عليها.

أما الطالبة مها محمود، فقالت إن امتحان الكيمياء كان سهلا بشكل عام، لكن بعض أسئلته كانت تحتاج إلى تفكير ووقت إضافى، مشيرة إلى أن الوقت المخصص للامتحان لم يمكنها من المراجعة.

وعلى الجانب الآخر، قال الطالب محمد محمود، بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بالدقى، إن امتحان الجغرافيا كان صعبا للغاية، ولم يستطع الإجابة على نصف أسئلته تقريبا.

وأضاف الطالب عمر على، أن نحو 70% من أسئلة امتحان الجغرافيا كانت فى مستوى الطالب المتوسط، و30% فى مستوى الطالب المتميز الذى يتقن المادة، مشيرا إلى أن الامتحان كان يتضمن أكثر من خريطة.

وكان الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، إن 25% من أسئلة الامتحانات تكون فى مستوى الطالب المتميز، حتى يمكن تصنيف الطلاب وتمييز من يذاكر طوال العام ومن لم يهتم.

واشتكى عدد من الطلاب من كثرة التفتيش داخل اللجان للبحث عن أدوات الغش الإلكترونى، إضافة إلى بعض تصرفات المراقبين الذين يذكرونهم بمرور الوقت ويتسببون فى توترهم، أما اللجنة التى يضبط فيها طالبا يغش باستخدام هاتفه المحمول، فتتسبب إجراءات الضبط وتحرير محضر الغش فى إرباك اللجنة بأكملها لفترة من الوقت.

امتحانات الثانوية العامة

انطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بمادة اللغة العربية.

وكان طلاب الثانوية العامة، انتهو من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو المقبل.