انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب عاطف كعربان يطالب«التضامن» بإصدار بيان دوري لعدد بطاقات الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708690/النائب-عاطف-كعربان-يطالبالتضامن-بإصدار-بيان-دوري-لعدد-بطاقات-الخدمات-المتكاملة-لأصحاب-الهمم

طالب النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار بيان دوري لعدد بطاقات الخدمات المتكالمة التى تم إصدراها لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الفئة عانت كثيرا وانتصر لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج

وأكد كعربان، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد كان حريصًا على ضمان حقوقهم، بل أكد على أنهم شريك أساسي في الوطن، كما حرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريمًا لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

إصدار بيان دوري لعدد بطاقات الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم

وقال كعربان، خلال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عـن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشـرف رشـاد الشريف ،بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ،والنائبة دعـاء عريبـي ، ان مشروع القانون يهدف الى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة .

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد تقرير اللجنة والذى تم عرضه بالجلسة العامة بأن مصر شهدت في الآونة الأخيرة بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه.

تضمنت المادة (1) تعديل عنوان القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف وتضمنت المادة (2) أيضاً استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰، والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.