انت الان تتابع تفاصيل خبر عبد المجيد عبد الله يحيي حفلًا غنائيًا في البحرين بهذا الموعد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708689/عبد-المجيد-عبد-الله-يحيي-حفلا-غنائيا-في-البحرين-بهذا-الموعد

يستعد الفنان عبد المجيد عبدالله، لإحياء حفل غنائي على مسرح الدانة في البحرين وذلك يوم 14 أكتوبر المُقبل.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام تفاصيل الحفل، الذي يقام في ليلة استثنائية.

وطرح النجم السعودى عبد المجيد عبد الله، مؤخرًا أغنية بعنوان "أخذت القلب"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى كلمات أنور المشيرى، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، إيقاعات إبراهيم حسن، جيتار أحمد عبد العزيز، وتريات تامر فيضى، مكس وماستر جاسم محمد.

وفى سياق آخر طرح عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى..أجـل كل الحقيقه كذب قصّه عشتها لحالي".

وطرح عبد المجيد عبد الله كليب بعنوان "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد.

وتصدر النجم السعودي المشهد الغنائي، ما جعل اسم عبد المجيد عبدالله «تريند» في جدة والمملكة والخليج العربي منذ الإعلان عن الحفلين ونفاد تذاكرهما في وقت زمني قياسي قارب الساعتين، وصولا إلى إقامتهما والإبهار الذي رافقهما سواء غنائيا أو لوجستيا حتى وصفتا بالحدث الاستثنائي غير المسبوق

بداياته الفنية كانت عام 1979م بحيث اكتشفه أستاذه ابراهيم سلطان عبر نشاطاته المسرحية وقد غنى أول مرة في إذاعة جدة لعبد الحليم حافظ.

أول حفل غنى فيه عبد المجيد عبدالله في حفل نادي الاتحاد السعودي وكان يبلغ من العمر 13 عاما.

سافر عبد المجيد عبدالله أول مرة خراج السعودية عام 1979م مع الملحن سامي إحسان ليقدم أولى أغانيه التي كانت من ألحان سامر إحسان وهي "الصبر مفتاح الفرج" ، "بارق الثغر" ، " إيش علينا" ، " شفتك وفي عيونك حزن" وقد طرحت هذه الأغنيات في ألبوم خاص بالفنان الراحل طلال مداح.

عام 1984م ظهر بصورة واضحة الفنان عبد المجيد عبدالله عبر أغنية "سيد أهلي" على مسرح بالتلفزيون السعودي وقد كان والده يرفض مشواره الفني في الأونة الأخيرة إلى أن وافق عليه.

كان للفنان عبد المجيد عبدالله عملا مميزا مع الملحن البحريني خالد الشيخ في عدة أغنيات مثل "طائر الأشجان"، "ارجع بالسلامه"، "زمان الصبا"، "رد السلام"، "ساكن القلب".

ظهرت أجمل أغاني عبد المجيد عبدالله التي لازالت تردد حتى اليوم في اواخر التسعينات وبداية الألفية الثانية مثل "رهيب"، "كيف أسيبك"، "خفيف الدم" و"حيل الله".

أصدر عبد المجيد عبدالله من أجمل أغانيه بعد ذلك تحت عنوان "يا طيب القلب" وقد لاقت رواجا حتى يومنا هذا.