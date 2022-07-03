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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708687/البيئة-تؤكد-حادث-هجوم-سمكة-قرش-على-سائحتين-جنوب-مدينة-الغردقة-أثناء-السباحة

علقت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن حادث هجوم سمكة قرش جنوب مدينة الغردقة، مؤكدة أنه جارى جمع المعلومات والتحليل العلمى لملابسات الحادث طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا، وتقدمت الوزيرة بخالص التعازى لأسر الضحيتان.

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وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه فور تلقى بلاغا بتعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة للمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا، حيث قام اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بإصدار قرار بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم.

ووجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم اسماك القرش علي البشر.

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وأكدت وزارة البيئة علي أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث مازال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين، وتأسف وزارة البيئة للحادث وتتقدم ببالغ التعازى لأسر الضحيتان، وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية لما يقدموه من دعم لفريق العمل وتخص بالشكر السيد المحافظ اللواء عمرو حفنى محافظ البحر الأحمر.