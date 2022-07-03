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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708683/النائبة-دعاء-عريبى-بمناقشاتقادرون-بإختلافالرئيس-السيسى-كان-الدافع-وراء-تقديمى-القانون

توجهت النائبة دعاء عريبى،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة على أنه كان الدافع فى تقدمها بمشروع قانون بشأن صندوق قادرون بإختلاف، فى ضوء حرصه الكامل على دعم الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر ومن خلفه كافة مؤسسات الدولة.

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عـن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبة دعـاء عريبـي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

وأكدت على أنه فى ضوء هذ ا الإهتمام قامت بدورها كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتقديم مشروع القانون متضمنا التوسع فى أوجه الحماية الإجتماعية والإقتصادية للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال قادرون بإختلاف وتقديم كل الدعم لهم فى شتى المجالات، الصحية والتعليمية وإقامة المشروعات المتوسطة وتوسيع ممارسة أنشطة الرياضة وبرامج التدريب والاهتمام بالموهوبين وتوفير فرص العمل وتحمل الرسوم الخاصة بكارت الخدمات.

النائبة دعاء عريبى بمناقشات«قادرون بإختلاف»:الرئيس السيسى كان الدافع وراء تقديمى القانون

ولفتت إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضا عمل مجلس أمناء للصندوق فى تبعية رئيس الجمهورية، مع تعظيم الموارد، موجه الشكر للجنة التضامن ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولمهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية المقدم الأول لمشروع قانون قادرون بإختلاف.