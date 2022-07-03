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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708681/رشا-أبو-شقرة-نائبة-التنسيقية-مصر-تتمتع-ببيئة-خصبة-للإستثمار-الأجنبي

دوت الخليج

رشا أبو شقرة "نائبة التنسيقية": مصر تتمتع ببيئة خصبة للإستثمار الأجنبي

وأضافت "أبو شقرة"، فى كلمتها أمام الجلسة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (261) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 3/ 2022، أن مصر رائدة فى مجال الإستثمار بما لديها من بيئة خصبة وقطاعات حيوية وموارد طبيعية مما يحقق المصلحة بين مصر والسعودية في الإستثمارات المشتركة التى تنص عليها الإتفاقية.

وأكدت" أبوشقرة"، على حالة التحول الإقتصادى ، ونجاح القيادة السياسية فى دعم الإقتصاد وفتح آفاق جديدة للإستثمار، وأن صندوق الإستثمارات العامة ترتيبة الخامس عالميا، والسعودية تحقق التعاون الإقتصادى مع مصر لأننا من أولى الدول المتقدمة فى مجال قطاع الكهرباء والقطاع المالى والإستثمارى والثقافى.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.