3 صفقات قوية لـ الزمالك استعداداً للموسم الجديد.. شوبير يكشف أسمائهم

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708680/3-صفقات-قوية-لـ-الزمالك-استعدادا-للموسم-الجديد-شوبير-يكشف-أسمائهم

كشف أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الصفقات المنتظر أن يعلن عنها نادي الزمالك، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

دوت الخليج:

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على “أون سبورتس”: “ الزمالك قريب من التعاقد مع لاعب الوداد المغربي يحيى جبران، وما يسهل الصفقة هو أن اللاعب سيكون حراً خلال المرحلة المقبلة، لذا فالقلعة البيضاء ستدفع مقابل مادي للاعب فقط”.

وأضاف: “ صحبح الزمالك يعاني من أزمات مالية، وكلن غرامة كهربا، والفلوس المنتظرة من بيع مصطفى محمد، وكذلك مصطفى فتحي، ستنهي الأمر وسيصبح الزمالك قادر على التعاقد مع نجم خط وسط فريق الوداد يحيى جبران”.

واستكمل: “ الزمالك يفاوض أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، واللاعب أصبح قريب من الانضمام للقلعة البيضاء، وكذلك محمد بسام، فعلى الرغم من توقيع اللاعب لنادي البنك الأهلي، إلا أن علاقة نادي الزمالك مع مدرب الفريق خالد جلال ستنهي الصفقة لصالح الأبيض، إضافة إلى أن جلال سيعتمد على الزنفلي حارساً أساسياً أيضاً في الموسم المقبل، كما هو معتمد عليه في الوقت الحالي”.

وعن أزمة بن شرقي، أكد شوبير على أن اللاعب لديه رغبة في خوض مباراة نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي، والتي ستُلعب يوم 21 يوليو الجاري على ستاد القاهرة، وبعدها سيرحل، ولكن في حال رفض النادي الذي سينتقل إليه، انتظاره حتى هذه المدة، سيرحل بن شرقي عن الزمالك دون أن يلعب المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، يواصل فريق كرة القدم بالنادي استعداداته لمواجهة نادي المقاولون العرب في الجولة الراعبة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام السادسة مساء يوم 12 الثلاثاء الموافق 12 من يوليو الجاري.

ويطمح أبناء ميت عقبة، لتحقيق الفوز في مباراة ذئاب الجبل، لاستمرار تسيده للدوري، والذي يتربع على عرش قمته برصيد 51 نقطة، جمعهما من الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، إنبي).