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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708679/الدفاع-الروسية-تعلن-سيطرتها-على-كامل-لوجانسك

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغى شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة القوات الروسية على كامل منطقة لوجانسك ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت وزارة الدفاع الروسية بإحكام قبضتها على مدينة ليسيتشانسك.

دوت الخليج

روسيا تسيطر على لوجانسك

ووفق ما جاء فى بيان وزراة الدفاع الروسية :" أبلغ سيرغى شيغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين بتحرير لوجانسك".

وفى سياق متصل قال حاكم منطقة لوجانسك، سيرغى غايداي، عبر تليجرام بأن :" الروس قاموا بإرسال قواتهم إلى ليسيتشانسك" واضاف غايداي :" لقد هاجموا المدينة بتكتيكات قاسية بشكل غير مفهوم، لقد تكبدوا خسائر كبيرة، الا انهم يكاسبون موطئ قدم فى المدينة"

ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس عن دخول القوات الروسية وقوات لوجانسك مدينة ليسيتشانسك وخلال الأيام الماضية استطاعت القوات الروسية أن تحكم قبضتها على مصفاة النفط ليسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا، ومصنع الجيلاتين فضلا عن سيطرة القوات على مدينة توبوليفكا السكنية.

والجدير بالذكر أن الإستيلاء على ليسيتشانسك يجعل روسيا تحقق هدفها المعلن وهو السيطرة على كل منطقة دونباس.