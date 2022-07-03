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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708676/برنامج-الترقية-المؤسسية-بالاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-يعقد-ندوة-عن-كيف-أصبح-بنك-الكريمي-الإسلامي-للتمويل-الأصغر-رائدا-في-السوق

قدم برنامج الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ندوة عن بُعد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC تحت عنوان "كيف أصبح بنك الكريمي الاسلامي للتمويل الأصغر رائدا في السوق".

دوت الخليج

أدار الندوة أ. جمال خليفة مدير مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد حيث يحظى المشروع بدعم وإشراف البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية.

ندوة عن كيف أصبح بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر رائدا في السوق

استضافت الندوة أ. يوسف الكريمي الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر في اليمن.

وأكد الكريمي، أن مشاركة التجارب ونشر الثقافة المالية أمر هام وهو أساس التقدم والانطلاق، معبرا عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة مع جهات التمويل متناهى الصغر فى مصر.

وشدد الكريمي، على ضرورة دراسة العميل بشكل جيد وإعطائه التمويل المناسب مع قدراته، مؤكدا أن محفظة البنك الكريمي نمت بشكل كبير في اليمن، وأنه على الرغم من التداعيات السلبية التي احدثتها جائحة كورونا والحرب الدائرة فى اليمن، إلا أن بنك الكريمي استطاع التعامل بشكل جيد مع هذه التحديات، مشددا على تجربة البنك في رقمنة خدماته.

وأوضح الكريمي أن البنك لديه الكثير من المشاريع مع شركاء دوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة في التحويلات النقدية، موضحا أن البنك وصل لقرى لم يصل إليها الكثير من البنوك العاملة في اليمن وهو ما يؤكد انتشاره بين المواطنين، مؤكدا أنهم لديهم رخصة في اليمن تتيح استقبال الودائع و مدخرات العملاء.

برنامج الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات

وعن رسالة البنك، أكد الكريمي أنها تكمن في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين دخل الفرد في المجتمع عن طريق تقديم خدمات نوعية ومبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مؤكدا أن البنك لا يبحث عن الأرباح كرقم واحد ولابد أن يكون هناك استقرار مجتمعي ومن خلاله سيأتي الاستدامة والربحية.

ومن جانبه علق أ. جمال خليفة مدير مشروع برنامج الترقية المؤسسية على هذه المداخلة مؤكدا أن بنك الكريمي مثال ناجح لاستغلال التحديات لتصبح فرص نجاح، واصفا تجربة نجاح بنك الكريمي بالتجربة الناجحة، متمنيا مزيد من النجاح.

كما أكد خليفة أن هناك تشابه بين ما ذكره أ. يوسف الكريمي والسوق المصري في التمويل متناهي الصغر وذلك مثل الحديث عن ضرورة الاهتمام بتمويل النشاط الزراعي والأنشطة الانتاجية الصغيرة فى الريف المصري، فضلا عن التسعير المسئول للخدمات في ظل التحديات الموجودة التى تواجه المجتمعات الريفية.

الأستاذ يوسف الكريمي هو الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر في اليمن والذي بدأ نشاطه كشركة الكريمي للصرافة. ومنذ بداية نشاطها، سعت الشركة إلى تطوير خدماتها المالية وتقديمها لعملائها في اليمن واستقبال الحوالات من الخارج لحسابهم.

ويشغل الأستاذ الكريمى أيضاً منصب نائب رئيس نادي الأعمال اليمني، ويعمل في القطاع المالي منذ عام 1991، وحاصل على شهادة في علوم الجيوفيزياء وماجستير في إدارة الأعمال.