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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708674/فريدة-الشوباشي-تطالب-بمعاقبة-مبروك-عطية-بعد-تصريحاته-المسيئة-لسيدات-مصر-تحريض-سافر-على-القتل

تقدمت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شأن ما صدر عن الدكتور مبروك عطية من تصريحات مسيئة للمرأة المصرية.

دوت الخليج

فريدة الشوباشي تتقدم بطلب إحاطة ضد تصريحات مبروك عطية المسيئة لسيدات مصر

وقالت عضو مجلس النواب فى الطلب المقدم منها، “ أنه صدر عن الدكتور مبروك عطية بعد حادث قتل الشابة نيرة أشرف، والذي اعتبرته ومعي كثيرون تحريض على القتل، موجها حديثة للسيدات وانسات مصر، قائلا: إذا كنتي حريصة على حياتك البسي الحجاب وبعدين البسي قفه”.

وطالبت النائبة فريدة الشوباشي، باتخاذ اللازم تجاه هذا التحريض السافر على القتل ضد نساء مصر.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.