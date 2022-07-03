زوجة ضحية دار السلام:خرج للقمة عيشه وعلاج بنته ورجع مقتول غدر| فيديو

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708673/زوجة-ضحية-دار-السلامخرج-للقمة-عيشه-وعلاج-بنته-ورجع-مقتول-غدر-فيديو

قالت زوجة المجني عليه أحمد محمد عبد المجيد، الذي قتل أثناء ذهابه لمنطقة الساحل بالقاهرة لعمله على توك توك، علىأثناء نشوب مشاجرة مع بين طرفين أثناء وجوده، إن زجها نزل من البيت ويعمل على توك توك وجاءت له توصيله من دار السلام للساحل، وأحضر التوك توك من الجراج وعندما وصل وجد مشاجرة بين طرفين، وأطلقوا عليه الرصاص من ظهره وخرجت من بطنه.

محترم ولا يؤذي أحد

وأضافت الزوجة في بص مباشر مع دوت الخليج أن زوجها يعمل في حاله ولا يشتم احد ولا يؤذي أحد ومحترم، وبيخرج كل يوم صباحا ويعود مساء من أجل توفير لقمة العيشش لأسرته، وتوفير العلاج لنجلته سجدة التي تعاني من الكلي وتحتاج لنقل دم كل شهر ويعود يوميا بـ 50 جنيه من أجل ذلك.

القصاص من المتهمين

وأوضحت الزوجة بان زوجها مات وأثناء خروج روحه كان ينطق اسم سجدة بنته قبل وفاته بلحظات، مطالبة بالقصاص من المتهمين وسرعة ضبط الهاربين لكي يعود حق زوجها.

تأجيل محاكمة ٢٦ متهما في قضية "أحداث رمسيس"

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ٢٦ متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، لجلسة ١٥ أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.

إحالة المتهمين

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

استئناف نزار الفارس على حكم رفض دعواه ضد رانيا يوسف

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية جلسة 20 سبتمبر لنظر الإستئناف المقدم من الإعلامي العراقي نزار الفارس على حكم رفض الدعوى المقامة منه ضد الفنانة رانيا يوسف، والذي يطالبها بتعويض مادي 5 ملايين جنيه بعد أن وصفته بالمتحرش.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

اتهامه بالتحرش

ولكنه فوجىء أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.