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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708672/طلاب-الثانوية-يشتكون-من-صعوبة-الكيمياء-والجغرافيا

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية و امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية الدور الأول، الذي يعد ثالث امتحان رسمي لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والذي قام بأداؤه طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، بإجمالي عدد الطلاب 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، داخل 2089 لجنة.

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وفيما يتعلق بمستوي الامتحان، أكدت الحزاوي، على صعوبة امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، صعب وبالأخص جزء العضوية و الجغرافيا للشعبة الأدبية، وكانت الشكوي من عدم وضوح الخرائط .

قد تلقي الجروب شكوي من وجود سؤال غير كامل في النسخة المقدمة لطالب مدرسة اللغات في امتحان الكيمياء، مما أدي إلي قلق وتوتر الطلاب وهناك طلاب استطاعت الرجوع للسؤال باللغة العربية لمعرفة ماذا يريد السؤال؟

كما أن هناك شكوي آخرى من توزيع تصويب كتيب المفاهيم الخاص بالكيمياء بعد مرور نصف الوقت في أحد اللجان في مدينة نصر

وناشدت الحزاوي، الوزارة بضرورة تحميل تصحيح كتيب المفاهيم في موقع الوزارة لمدارس اللغات أيضا، حيث أنه لم يتواجد إلا تصويب الكيمياء لمدارس العربي، و يلزم أن يكون هناك تصويب لكتيب المفاهيم في الجيولوجيا و الأحياء حتي يستطيع الطلاب الإطلاع عليها قبل الامتحان، ويلزم للتشديد علي جميع اللجان توزيعها في بداية الوقت.

غلق التليجرام

واستكملت الحزاوي، أن صفحات الغش الاجتماعي عبر تطبيق التليجرام"، تداولت صورا من امتحان الكيمياء والجغرافيا "، مناشدة رؤساء اللجان والمراقبين وملاحظين أن يكونوا حريصين علي ضبط اللجان وعدم الغش حتي لا يساعدون علي تخريج أجيال فاسدة غير مفيدة للمجتمع و تكون في مكانه لا تستحقها و يحطمون أحلام الطالب المجتهد والمتفوق الذي تربي علي أن الغش حرام وسلوك منهي عنه في كل الأديان السماوية .

وطالبت الحزاوي، الوزارة النظر بجدية في وقف تطبيق التلجرام اثناء انعقاد الامتحانات لأنه يعد الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها لجان الغش الإلكترونية.

والجدير بالذكر، أنه يؤدي 707 آلاف و992 طالب وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية ، في ثالث أيام امتحانات المواد الأساسية، امتحان الكيمياء و الجغرافيا، اليوم الأحد، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة “مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)”.