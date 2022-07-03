انت الان تتابع تفاصيل خبر تشييع جنازة عمة أحمد خالد صالح في غياب نجوم الفن.. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708671/تشييع-جنازة-عمة-أحمد-خالد-صالح-في-غياب-نجوم-الفن-فيديو

دوت الخليج يرصد تشيع جنازة عمة أحمد خالد صالح.

وفاة عمة أحمد خالد صالح

كشف الفنان أحمد خالد صالح، عن وفاة عمته، شقيقة والده، صباح اليوم الأحد، معلنًا عن موعد تشييع الجثمان، عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب: "توفت إلى رحمة الله تعالى عمتي اسلام صالح وصلاة الجنازة في جامع عمرو ابن العاص.. شكر الله سعيكم اجمعين ولا أراكم مكروه في احبائكم".

أحمد خالد صالح وزوجته يجتمعان في مسلسل حرب الجبالي

على الصعيد الآخر، وتعاقد الثنائي هنادى مهنى وأحمد خالد صالح على المشاركة في بطولة مسلسل "حرب الجبالى" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه في 3 أجزاء كل جزء من 15 حلقة خلال هذا العام، والعمل بطولة أحمد رزق، أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وآخرين ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

كما يشارك هنادى مهنى وأحمد خالد صالح في بطولة فيلم "ليلة العيد" الذى تم الانتهاء من تصويره العام الماضى ومقرر عرضه قريباً، والعمل بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، سميحة أيوب، سيد رجب، محمود حافظ، مايان السيد، سلوى عثمان، رشدى الشامى، وعارفة عبد الرسول، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

وحلت هنادى مهنا ضيفة على الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "فرصة أخيرة" على قناة ON، وكشفت طبيعة علاقتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، مشيرة إلى أنها تهتم به دائمًا بناء على نصيحة والدتها لدرجة أنها "بتكوي الفانلات بتاعته" وأنها تقدم له الإفطار بشكل يومي وأن والدتها تحضر له الإفطار حال نزولها مبكرًا للتصوير.

وأضافت هنادى:"والدتي بتنصحني بالحاجات العادية لازم يبقي فيه اكل في البيت لازم تاخدي بالك منه..لازم تكوي الفانلات انا كانت وجة نظري في الأول ان الفانلات حاجة مش بانية فليه تتكوي..بتقعد تقولي بقي عشان البكتريا، وأنا دلوقتي مش بكوي فانلاته بس هي حاجة من المسؤليات طبع، ولو أنا مثلا في الشغل ماما بتقعد قدام التلفز