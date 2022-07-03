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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708670/ممثل-الأغلبية-بمناقشات-قادرون-بإختلافنستهدف-الوعى-والتنظيم-وتعظيم-الموارد

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، التحية والتقدير لكل من شارك فى رحلة إعداد مشروع قانون "قادرون بإختلاف"، بداية من الأمانة التشريعية والدستورية بحزب مستقبل وطن وبإشراف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، مرورًا بلجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، وأيضا أعضاء ولجان مجلس الشيوخ، موجها الشكر أيضا لممثلى الحكومة .

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عـن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبة دعـاء عريبـي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

كما توجه بشكر وتقدير خاص للنائبة دعاء عريبى،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدمة مشروع قانون فى ذات الموضوع ، مشيرا إلى أنه لديه 3نقاط فى مشروع القانون المقدم منه، والأولى هى حالة الوعى التى نريد أن نساندها وندعمها من خلال تغير مسمى الصندوق ليكون دافع لذوى الإعاقة من أجل الأفضل والأحسن وبالتالى تم التوافق على أن يكون مسمى قادرون بإختلاف، ولا خلاف إطلاقا على المسمى ولا توجد أى إشكالية دستورية بشأنه كونه لا يتعدى مسمى فقط مثل صندوق دوت الخليج .

ممثل الأغلبية بمناقشات «قادرون بإختلاف»:نستهدف الوعى والتنظيم وتعظيم الموارد

وأكد أيضا بأن النقطة الثانية هى عملية تنظيمية من خلال عمل مجلس الأمناء على نفس طريقة التشريعات الصادرة من المجلس خلال الفصل التشريعى الماضى، والنقطة الثالثة وهى تعظيم موارد الصندوق والتفكير بشكل دقيق من أجل أن يقوم الصندور بدوره بشكل فعال.