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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708667/13حالة-غش-وإصابة-4-طلاب-بامتحان-الكيمياء-والجغرافيا-للثانوية-العامة

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) الامتحان في مادة الكيمياء، بينما أدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة الجغرافيا، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022/2021.

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وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد الدكتور رضا حجازى على مديري المديريات بالتأكد على تسليم ملحق مادة الكيمياء مكملة لكتاب المفاهيم؛ لتوزيعه على الطلاب داخل اللجان.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

13 حالة غش

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (13) حالة غش حيث قامت غرفة العمليات المركزية من رصد عدد (8) حالات غش في مادة الكيمياء بمحافظات كلا من (قنا، والجيزة، وأسيوط ، والشرقية، وسوهاج، والقاهرة، وحالتين بمحافظة الغربية) كما تم رصد عدد (5) حالات غش في مادة الجغرافيا بمحافظات (المنوفية، وقنا، والشرقية، وحالتين بمحافظة القاهرة) باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة حدوث حالة هبوط عام للطالبة (ي.م.ع) بإدارة بنى مزار التعليمية بمحافظة الميا، وحالة ألم بالصدر وهبوط بالضغط للطالبة (ر.هـ.م) بإدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية، وحالتى إغماء وتشنجات للطالبتين (أ.ع.إ) بإدارة بهتيم التعليمية بمحافظة القليوبية، و(غ.ص.ع) بإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية، وتم نقلهن للمستشفيات بالمحافظات المذكورة وعمل الإسعافات اللازمة.

كما تم نقل كلا من الأستاذ (محمد عبد الغنى محمد) مراقب بلجنة مدرسة ملحقة المعلمين بإدارة ملوى التعليمية بمحافظة المنيا لمستشفى ملوى العام؛ لإصابته بألم بالرأس، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، كما تم نقل الأستاذة (فيفيان أسامة محمد) مراقب بمدرسة الثانوية العسكرية بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى أبو حماد؛ لإصابتها بمغص كلوى، وجرى إخضاعها للرعاية الطبية.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى "علم النفس، وعلم الاجتماع"، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) ".