بلغت « 40 مليون»..محمد عبد العزيز يواجه الحكومة بإرتفاع تكلفة أعمال صيانة كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708666/بلغت--40-مليونمحمد-عبد-العزيز-يواجه-الحكومة--بإرتفاع-تكلفة-أعمال-صيانة-كوبري-أحمد-عرابي-بشبرا-الخيمة

تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابن عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن تكلفة عملية صيانة كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة والمدة الزمنية لانهاء المشروع، يأتي هذا في إطار تفعيل أأدوات الرقابة البرلمانية لمتابعة أداء كافة الجهات التنفيذية لتحقيق أفضل خدمات للمواطنين والحرص على تحقيق الشفافية الكاملة في متابعة المال العام.

دوت الخليج

محمد عبد العزيز يتقدم بسؤال للحكومة حول المدة الزمنية وتكلفة أعمال صيانة كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة

وأوضح النائب محمد عبد العزيز، فى الطلب المقدم منه، أن أهالي شبرا الخيمة محافظة القليوبية، يعانون بسبب طول المدة الزمنية التي استمرت فيها عملية صيانة كوبري أحمد عرابي وكذلك تكلفة المشروع التي وصلت إلى ما يقارب ال ٤٠ مليون جنيه.

وتابع وكيل حقوق البرلمان، لذلك أتوجه بهذا السؤال :

- ما هي التفاصيل المالية والفنية التي أدت أن تصل ميزانية إصلاح كوبري أحمد عرابي إلى ٤٠ مليون جنيه؟

- لماذا استمرت عملية الإصلاح بالكوبري المذكور مدة تقارب سنة كاملة وما هو الجدول الزمني الذي اتبعه مشروع اصلاح الكوبري المذكور منذ بدايته وحتى الان؟

- ما هي المدة الزمنية المنتظر أن تنتهي فيها عملية اصلاح الكوبري المذكور؟