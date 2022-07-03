بعد التعاقد مع نونيز.. صفقة جديدة للريدز

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - أعلنا نادي ليفربول الإنجليزي، تععاقده بشكل رسمي مع لاعب خط وسط فولهام فابيو كارفاليو، خلال المبركاتو الصيفي الجاري، وذلك لتدعيم الفريق خلال المواسم المقبلة.

دوت الخليج

تعاقد الريدزمع لاعب فولهام بعقد يمتد حتى عام 2027، وبصفقة بلغت قيمتها نحو 5 ملايين يورو بالإضافة لـ 2 يورو متغيرات إضافية.

ويعد كارفاليو، هو أحد مواهب دوري الدرجة الثانية، وتألق بشكل كبير مع نادي فولهام، وتمكن من خلال مشاركته معهم في 31 مباراة، تسجيبل 8 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وأصبح ليفربول، يعمل على تدعيم الفريق بصفقات قوية، فقد تعاقد مع مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي داروين نونيز، في صفقة وصلت قيمتها نحو 85 مليون يورو، وهو من أغلى الصفقات التي أبرمها فريق الريدز خلال السنوات الأخيرة.

كما حافظ الريدز، على أحد أهم عناصر الفريق الهجومية، محمد صلاح، والذي جدد تعاقده مع الفريق الإنجليزي يوم الجمعة الماضي، وسيتواجد “مو” بين صفوف الريدز حتى عام 2025، ليكون بذلك حافظ الريدز على أهم عناصر الفريق، ولم يتخلى سوى عن السنغالي ساديو ماني، الذي رحل هذا الصيف إلى صفوف نادي بايرن مينوخ، لخوض تجربة جديدة ومختلفة عن تجارب الريدز والدوري الإنجليزي.

أرقام نونيز

بدأ صاحب الـ 22، رحلته مع عالم الساحرة المستديرة عن طريق بوابة فريق بينيارول ثم انتقل بعد ذلك لفريق ألميريا الإسباني، بعدما لفت انتباه تركي آل الشيخ مالك الفريق الإسباني، ومن ألميريا، للدوري البرتغالي عن طريق بوابة بنفيكا، وقدم مستوى رائع رفقة الفريق البرتغالي.

وخاض "نونيز" مع فريق بينيارول 22 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

أما بقميص ألميريا الإسباني، فقد شارك في 32 مباراة، سجل خلالهما 16 هدف وصنع 3 آخرين.

ومع بنفيكا ، فحدث ولا حرج، فقد تمكن من تسجيل 47 هدفاً من خلال مشاركته في 84 مباراة.

وعلى صعيد تتويجه بالبطولات، فقد تُوج بلقب الدوري الأوروجواي عام 2018، واختتم موسمه الحالي مع بنفيكا هدافاً للدوري البرتغالي بعدما نجح في تسجيل 22 هدفاً.