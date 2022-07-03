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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708664/جبالي-للنواب-اقترب-موعد-انتهاء-الجلسات-وستحصلون-على-إجازة-لتعودوا-إلى-دوائركم-وتلتقون-بالجماهير

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم مشروع قـانون مُقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان.

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الالتزام خلال الجلسات العامة المتبقية من عمر دور الانعقاد الثانى

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالالتزام خلال الجلسات العامة المتبقية من عمر دور الانعقاد الثانى.

موعد انتهاء الجلسات البرلمانية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: اقترب موعد انتهاء الجلسات البرلمانية وستحصلون على إجازة لتعودوا إلى دوائركم وتلتقون بالجماهير، متابعا: علينا بالالتزام لتحصلوا على الإجازة والتى ستكون بداياتها مع إجازة عيد الأضحي المبارك.

اتفاقية مصر والسعودية في شأن صندوق الاستثمارات العامة

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.