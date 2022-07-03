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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708663/أمهات-مصر-تباين-آراء-طلاب-الثانوية-العامة-حول-امتحاني-الكيمياء-والجغرافيا

رصدت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة عبير أحمد، اليوم الأحد مستوى امتحاني الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة.

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وقالت مؤسس أمهات مصر، إن معظم آراء طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم تميل إلي صعوبة أغلب أسئلة إمتحان الكيمياء لطلاب شعبتي العلوم والرياضيات، كما أوضح عدد من الطلاب سهولة الإمتحانات، ولكن أكد عدد كبير من الطلاب على صعوبة الأسئلة التي تحتاج لوقت أطول من المخصص للإمتحان والأسئلة الرقمية، بحسب قولهم.

امتحان الجغرافيا

وأضافت عبير أحمد، أن امتحان الجغرافيا شهد صعوبة في أسئلة الإمتحان، حيث أكد طلاب وأولياء أمورهم أن الإمتحان صعب في مجمله، وأصعب من امتحانات العام الماضي.

امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وشددت الوزارة علي ضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الإمتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات».

لجان امتحانات الثانوية العامة

وأضافت الوزارة، أن كتيب المفاهيم يتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل إنطلاق ماراثون الإمتحانات، مؤكدًه بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.