انت الان تتابع خبر من هي صفاء حجازي؟.. الرئيس السيسي افتتح محطة مترو اليوم باسمها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه صباح اليوم الأحد، ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة “أ” الخاصة بمترو الأنفاق محطة صفاء حجازي في منطقة الزمالك، وعمل محطات مترو الخط الثالث رسمياً أمام كل الركاب، و تم تشغيل أيضاً 4 محطات جديدة وهم “ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، الكيت كات”، ومحطة الزمالك هي محطة صفاء حجازي حالياً.

من هي صفاء حجازي؟

وتعد صفاء حجازي التي تحمل محطة المترو اسمها هي إعلامية مصرية راحلة، وعملت في منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وهي كانت أول امرأة تعمل في منصب تبوأته في أبريل 2016، ولقبت بالمرأة الحديدية لأن قرارتها كانت حازمة أثناء عملها في ماسبيرو، وبدأت بعملها في التليفزيون المصري بالتحديد في القناة الأولى 1990

عمل محطات مترو صفاء حجازي

وأضاف أحد المصادر المسؤولة في وزارة النقل أثناء العديد من التصريحات الصحفية، إنه تم تشغيل محطات مترو الخط الثالث “ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، الكيت كات” أمام جميع المواطنين بشكل رسمي، وأشار إلى أن أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو كما هي بدون أي زيادات عليها، وهي تبدأ من 5 جنيهات لـ9 محطات، و7 جنيهات من 10 إلى 16 محطة، و10 جنيهات من 17 إلى 40 محطة.