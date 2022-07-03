انت الان تتابع خبر طرق غش الأضاحي قبل العيد.. الزراعة تحذر من الملح والخمول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحى المبارك 2022 يبحث العديد من الأشخاص عن طرق غش الأضاحي سواء خراف أو عجول، وهي التي تتنوع كثيراً أثناء هذه الأيام، وينخدع بها من لا يوجد لديه خبرة كبيرة بجميع المواصفات السليمة والصحيحة للاضحية.

طرق غش الأضاحي قبل العيد تكشفها وزارة الزراعة

وكشف مدير عام المجازر في هيئة الخدمات البيطرية الدكتور طارق متولي، أشهر أساليب الغش التي يلجأ لها العديد من تجار الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك، وهي التي تكمن في إطعام الحيوان ملح وهذا ما يجعلهم يتناولون كميات كبيرة من المياه، وهذا ما ينتج عنها ظهورها وكأنها مليئة باللحم وعند الذبح يظهر أنه ملح وماء، والابتعاد عن الحيوان الخمول وشراء الأضحية النشطة.

تجنب شرائح الأضحية من الباعة الجائلين

وأضاف متولي أنه لابد أن يتم تفادي شراء الأضاحي من الباعة الجائلين أو من بعض الجهات الغير معروفة، ويكون الشراء من مكان معلوم وموثوق منه، ومن الأفضل الشراء من منافذ قطاع الإنتاج الحيواني التابع إلى وزارة الزراعة أو منافذ وزارة التموين، وهي التي تنتشر في كل المحافظات.