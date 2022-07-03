انت الان تتابع خبر تحويل مدارس القاهرة 2022.. الضوابط لأولياء الأمور وتحذيرات المديرية إلى المدارس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مدارس القاهرة عن بدء التحويل من أول يوليو الجاري، وهذا يكون إلكترونياً عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم التعليم الفني، وهي التي تم تحديد تفاصيلها والضوابط التي تنظمها، وأيضاً إرسال العديد من التحذيرات العاجلة والهامة لكل المدارس.

تحويل مدارس القاهرة 2022 لجميع المراحل

ويكون تحويل مدارس القاهرة إلكترونياً فقط لكل مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، وتكون بدءاً من رياض الأطفال كي جي 2 والتعليم الاساسي والثانوي العام، ولا يتم الاخذ بالتحويل الورقي يدوياً إلا للتعليم الخاص والفني فقط.

ضوابط تحويل مدارس القاهرة

وكشفت المديرية من خلال موقعها الإلكتروني إن تحويل المدارس في القاهرة يكون من هنا، وطبقاً للعديد من الضوابط المقررة لها وهي غير مسؤولة عن اي تحويلات أو إجراءات أو بيانات تكون خارج الإطار المقرر لها، والتأكد من صحة البيانات المسجلة على مسؤولية ولي الامر، وأيضاً استمارة الرغبات لا تعد موافقة صريحة إلا بعد التنسيق من خلال اللجنة المشكلة في الإدارة التعليمية.

ومن الافضل عدم التقدم بطلب التحويل مرتين وأنه في حال وجود أي تعديل أو تغير من الممكن التوجه إلى الإدارة المطلوب التحويل لها، ويكون معها الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر وتكون سارية، وتقدم في الإدارة للمرحلة المختصة أثناء يوم العمل، وأيضاً يختار ولي الامر المدرسة نفس الكثافة المرتفعة على مسؤوليته لا يعتبر موافقة بالتحويل.