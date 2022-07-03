انت الان تتابع خبر عاجل- إصابة أكثر من 11 شخص في حادث مروع بـ”الفيوم” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 12 مواطنا، بينهم 5 أطفال بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقلهم، بطريق القاهرة/أسيوط الغربي، في اتجاه أسيوط، بالقرب من الكوبري العلوي لبحر يوسف بمحافظة الفيوم بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الفيوم بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي من مكان وقوع الحادث والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأكد التقرير الطبي للحادث إلي إصابة كلا ممن (مصطفى أحمد عباس-8 سنوات)، بكدمات وسحجات بالجسم، و(عمر محمد شفيق-سنة)، باشتباه ارتجاج وجرح أسفل الذقن بنحو 5 سم، و(سعيدية السيد أنور-37 سنة)، باشتباه ارتجاج وجرح بالرأس 5 سم، و(أمل صالح محمد-54 سنة)، باشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية، و(محمد عشري ميهوب- 13 سنة)، بجروح وسحجات وكدمات، و(مليكة ممدوح سعد- 12 سنة)، باشتباه كسر بالساق اليسرى، و(عفاف صالح محمد-50 سنة) باشتباه ارتجاج وكدمات بالجسم و (سعدية محمد دكروري-19 سنة)، بكدمة شديدة بالصدر والظهر، و(راندا عمار علي السيد-25 سنة)، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و(عبد الرحمن محمد محمود- 7 سنوات)، بكدمات وسحجات، و(أحلام حسن رجب-30 سنة)، بكدمات متفرقة بالجسم، و(جمال رمضان عبد المنعم- 33 سنة)، كدمة بالصدر، وجميعهم مقيمين ببني صالح.