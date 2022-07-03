أوقاف شمال سيناء تخصص 600 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى.. لا ساحات لتطبيق التباعد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:30 مساءً - أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، عن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة وأنه لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها .

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء أن المديرية خصصت عدد 600 مسجدًا على مستوى المحافظة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بها.

ولفت مدير أوقاف شمال سيناء إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصية، مؤكدًا علي التزام المديرية بالضوابط المحددة التى وضعتها وزارة الأوقاف.

ولفت مدير الأوقاف شمال سيناء إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية، مع التزام المديرية بالضوابط المحددة التي وضعتها وزارة الأوقاف.

وأشار إلى فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقها بعدها بـ10 دقائق، أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة.

من جانبه قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، التهنئة الي جميع المواطنين في مدن ومراكز المحافظة ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.