عبد العاطى يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:29 مساءً - - تفقد محطتى مصرفى (١ ، ٢) ، ومحطة قلابشو ، وهدار جمصة ، وهدار الخاشعة

- المحطات تُسهم في الحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف خلال موجات الأمطار والسيول

- تفقد أعمال حماية الشواطئ شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي على البحر المتوسط

- أعمال الحماية تهدف لوقف التآكل والنحر بطول ٤.٥٥ كيلومتر ، وحماية التجمعات السكنية والإستثمارات والمناطق الزراعية بالمنطقة ، وخلق منطقة شاطئية للأنشطة السياحية

- العمل على حماية شواطئ بأطوال ٤٥ كيلومتر بالمحافظات الساحلية

- تفقد ترعة الخازندارية المؤهلة بطول ٣.٦٥٠ كيلومتر وتخدم زمام ١٧٥٠ فدان

- زيارة مزرعة تستخدم أنظمة الرى الحديث بمساحة ٣٠٠ فدان بمحافظة الدقهلية

- الدكتور عبد العاطى : هذا النموذج الناجح دافع للعديد من المزارعين للتحول لنُظم الري الحديث

فى إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المحافظات .. قام السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة الدقهلية لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

وإلتقى الدكتور عبد العاطى بالسيد الدكتور/ أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل الترع ، والتحول للرى الحديث ، ومشروعات حماية الشواطئ ، ومشروعات تطوير وتحديث محطات الرفع بمختلف محافظات الجمهورية ، ومجهودات تحسين منظومة الصرف الزراعى والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف خلال موجات الأمطار والسيول.

وقام الدكتور عبد العاطى يرافقه الدكتور مختار بتفقد عملية تأهيل ترعة الخازندارية بمنطقة نوسا الغيط والتى تم نهو تأهيلها مؤخراً ، والترعة تمتد بطول ٣.٦٥٠ كيلومتر وتخدم زمام ١٧٥٠ فدان ، وتم تأهيلها تحت إشراف إدارة التوسع الأفقي لترعة السلام.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى والدكتور مختار أحد المزارع التي تستخدم أنظمة الرى الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر لزراعة محاصيل فلفل وباذنجان وبطاطس بمساحة ٣٠٠ فدان ، وتتغذى المزرعة من ترعة الرملة والتى تم تأهيلها بمعرفة الوزارة.

وأعرب الدكتور عبد العاطى عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وفى اطار متابعة مجهودات تحسين منظومة الصرف الزراعى والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف خلال موجات الأمطار والسيول .. تفقد الدكتور عبد العاطى يرافقه الدكتور مختار أعمال التطوير التي تم تنفيذها مؤخراً بمحطة مصرف (٢) ، كما تفقد سيادتهما محطة مصرف (١) ومحطة صرف قلابشو للإطمئنان على حالة المحطتين ، كما تم تفقد هدار جمصة المقام على مصب مصرفى (١ ، ٢) والذى يتحكم فى كميات المياه التى يتم توجيهها لتغذية ترعة ١٥ مايو.

الجدير بالذكر أن مصرف (١) يمتد بطول ٢٨ كيلومتر ويخدم زمام ١١٠ ألف فدان ، ويمتد مصرف (٢) بطول ٣٠ كيلومتر ويخدم زمام ٦٧ ألف فدان ، ويمتد مصرف قلابشو بطول ١٢ كيلومتر ويخدم زمام ٢٤ ألف فدان ، وتشتمل محطة مصرف (ا) القديمة على عدد (٤) وحدات ومحطة مصرف (١) الجديدة على عدد (٥) وحدات ، وتشتمل محطة مصرف (٢) القديمة على عدد (٤) وحدات ومحطة مصرف (٢) الجديدة على عدد (٦) وحدات ، وتشتمل محطة قلابشو على عدد (٤) وحدات بالإضافة لعدد (٥) وحدات طوارئ.

وواصل الدكتور عبد العاطى جولته الميدانية بمحافظات الدلتا .. حيث قام سيادته بزيارة لمحافظة كفر الشيخ لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

وإلتقى الدكتور عبد العاطى بالسيد اللواء/ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور عبد العاطى واللواء نور الدين أعمال حماية الشواطئ الجارى تنفيذها لحماية المنطقة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) على البحر المتوسط بإنشاء عدد (١٣) رأس حجرية مع عمل تغذية بالرمال بين الرؤوس.

وأشار الدكتور عبد العاطى أن أعمال الحماية تهدف لحماية المنطقة من تأثير الأمواج العالية وعوامل النحر المستمرة ، ووقف التآكل والنحر بالمنطقة بطول ٤.٥٥ كيلومتر ، وتحقيق الحماية للتجمعات السكنية والإستثمارات ومشروعات التنمية السياحية الجاري تنفيذها بالمنطقة الساحلية ، وحماية المناطق الزراعية جنوب المنطقة الشاطئية والتي يخدمها ترعة أبودخان ومصرف المحيط ، وخلق منطقة شاطئية للأنشطة السياحية.

وأضاف سيادته أن المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بمختلف المحافظات الساحلية بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٤٥ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى واللواء نور الدين هدار الخاشعة على مصرف الغربية الرئيسي ، وهو الهدار الذى يتحكم فى كميات المياه التى يتم توجيهها لتغذية بحر حفير شهاب الدين ، ويمتد مصرف الغربية الرئيسى بطول ٦٩ كيلومتر ويخدم زمام ٣٣٠ ألف فدان.