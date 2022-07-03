سامح شكري: ناقشت مع وزير خارجية النمسا قضية سد النهضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:29 مساءً - رحب وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره النمساوي الذي يزور القاهرة، مؤكدا أن المباحثات تطرقت للأوضاع الاقليمية والدولية وتنسيق المواقف حول التطورات الخاصة في الإقليم، موضحا أن العلاقات بين مصر والنمسا مبنية على الثقة المتبادلة والصداقة.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي، أن المشاورات تطرقت للعلاقات الثنائية والشق الاقتصادي والفرص الواعدة بين البلدين وتوسيع رقعة التعاون، مشيرا إلى أن وزير الخارجية النمساوي سيوقع عقد مهم لتوريد قضبان سكك حديد لمشروعات مصر، وإنشاء مصنع لانتاج هذا المكون على الأراضي المصرية.

لفت وزير الخارجية إلى أنه تم التطرق خلال المباحثات للاوضاع في الاراضي المحتلة والوضع في سوريا وليبيا واليمن والأوضاع في القارة الإفريقية، موضحا أن قضية سد النهضة من الموضوعات التي كانت حاضرة بقوة في المناقشات، موضحا أهمية اطلاع النمسا كعضو في الاتحاد الأوروبي على الموقف المصري بخصوص سد النهضة.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري، أن وزير داخلية النمسا يرافق وزير الخارجية النمساوي خلال زيارته للقاهرة في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.