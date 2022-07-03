البـابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 01:29 مساءً - بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء نصها " فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب ، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز والقيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والمواطنة والعيش المشترك دمتم في حفظ الله ورعايته'.