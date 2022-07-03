محافظ أسيوط يبحث سبل التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة

جدة - نرمين السيد - بحث عصام سعد محافظ أسيوط سبل التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة وخطة أعمال الصيانة ورفع كفاءة عدد من المدارس والمبانى التعليمية بقرى ومراكز المحافظة وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مع المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة أسيوط للأبنية التعليمية وبعض المهندسين المشرفين بفرع الهيئة بأسيوط، وذلك لمناقشة خطة هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء وإحلال بعض المدارس، مع تنفيذ الصيانات العامة بالمدارس، ودراسة احتياجات بعض المناطق لعدد من المدارس لصالح الطلاب والنهوض بالعملية التعليمية، مستعرضا نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ فى إنشاء المدارس خلال الفترة الماضية لحل مشكلة الكثافات واستيعاب الزيادة فى عدد الطلاب.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية على التوسع فى إنشاء العديد من المدارس تشمل جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوى العام وذلك لخدمة قرى ومراكز المحافظة لتخفيف التكدس الطلابى داخل الفصول، مشيدا بدور هيئة الأبنية التعليمية فى تلبية احتياجات المحافظة بكافة قطاعات العمل العام وتنفيذ المشروعات وفقا للمواصفات الفنية والاشتراطات القياسية والأسلوب الهندسى المميز والشكل الجمالى فى الإنشاء.

وأكد الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر احتياجا والتنسيق مع كل الهيئات والجهات للتوسع فى الإنشاءات الجديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة خلال الإجازة الصيفية، مشيرا إلى تذليل كل العقبات لإنهاء كافة المشروعات فى مواعيدها المقررة والتأكد من جاهزية كافة المنشآت للنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير مناخ تعليمى جيد.

ومن جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط أن الهيئة لا تتوانى عن دعم احتياجات المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 99 مدرسة ضمن خطة 2021/2022 بواقع 1546 فصلا دراسيا بإجمالى تكلفة 468 مليونا و867 ألفا، حيث تتم الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية، مؤكدا الاهتمام الذى توليه الهيئة تماشيا مع توجهات الدولة لإنشاء والتوسع فى المدارس الجديدة لتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب.