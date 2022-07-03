وزير الشباب: القيادة السياسية تولى اهتماما بالقطاع الصناعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى افتتاح معرض"صناعة بلدنا" الذى أشرفت عليه الهيئة الوطنية للصحافة وبتنظيم مؤسسات "الأهرام" و"أخبار اليوم" و"الجمهورية" والذى يستمرلمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة بمشاركة أكثر من 80 شركة محلية بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30%.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن القطاع الصناعى شهد خلال السنوات الماضية تطورات وتغييرات كثيرة فى شكلها وأدائها، مشيرا إلى أن الحكومة فى إطار استراتيجيتها لتعزيز المنتج المحلى وزيادة تنافسيته فى الأسواق عملت على تذليل العقبات التى تواجه القطاع الخاص، لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل وتقليل البطالة.

وأضاف أن إقامة معرض "صناعة بلدنا" تعد فرصة لتعريف الجمهور بالمنتجات المصرية وجودتها العالية، فضلا عن أنه فرصة للترويج لما وصلت إليه الجمهورية الجديدة من عمليات تصنيعية متطورة .

وتفقد صبحى جناح وزارة الشباب والرياضة والذى يضم منتجات المصنع التابع للوزارة "كابتكس" الخاص بانتاج النجيل الصناعى، وأشار إلى أن إنتاج المصنع يكفى احتياجات السوق المحلى حيث شهدت الملاعب المصرية ومراكز الشباب طفرة خلال الفترة الماضية، منوها بأنه خلال الفترة المقبلة من المستهدف تصدير النجيل المصرى إلى الأسواق الخارجية.

ويعد المعرض فرصة لجميع الزائرين والمترددين للاطلاع على ما حققته مصر من نقلة غير مسبوقة فى الصناعة والإنتاج حيث يشهد مشاركة العديد من القطاعات والشركات فى مقدمتها الأجهزة الكهربائية وأحدث منتجات الأثاث والديكور والجديد فى الحرف اليدوية، كما يشهد مشاركة متميزة من القطاع الطبى ممثلة فى عدد من كبرى شركات الأدوية ومنتجى مستحضرات التجميل.