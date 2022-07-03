جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين والأسر الأكثر احتياجا دون محاباة أو مجاملة، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة "حياة كريمة"، معلنا عن توزيع لحوم 200 عجل على الأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز أسيوط بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





وأوضح محافظ أسيوط، فى تصريح اليوم الأحد، أن توزيع اللحوم للفئات الأكثر احتياجا يعمل على إدخال السعادة والبهجة بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم ضمن مشروع "صك الأضاحى" الذى يحقق الغاية الشرعية والاجتماعية للمضحى وللمستحق، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات وهيئات المجتمع المدنى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل القطاعات والوقوف جنبا إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالمشاركة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكل ربوع المحافظة. وقال محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط، إننا نستهدف توزيع 40 ألف كيلوجرام لحوم من عجول الأضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بـ 140 قرية على مستوى 12 مركزا وحى بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن مشروع "صك الأضاحى"، لافتا إلى ذبح 200 عجل بمتوسط وزن العجل الواحد حوالى 400 كيلوجرام وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الطب البيطرى ومسئولى المجازر بالمراكز والجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة. وأوضح أنه سيتم ذبح العجول بالمجازر الحكومية وتوزيعها خلال أيام العيد على مستحقيها لتحقيق التكافل الاجتماعى باعتباره أحد أهم المجالات التنموية التى تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة للوصول إلى حياة كريمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. توزيع لحوم 200 عجل على الأسر الأكثر احتياجا خلال العيد بأسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.