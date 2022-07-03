«التضامن» تهدى فريال أشرف رحلة حج بعد ذهبية المتوسط

جدة - نرمين السيد - أهدت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، رحلة حج كاملة هدية للبطلة الأولمبية فريال أشرف ولأسرتها، بعد حصوله اللاعبة على الميدالية الذهبية فى الكاراتيه بدورة ألعاب البحر المتوسط، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتحقيق أمنيتها فى أداء فريضة الحج.





وفور وصولها إلى مقر إقامتها فى الأراضى المقدسة، نظمت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية احتفالية وممرًا شرفيا للبطلة الأولمبية فريال أشرف، بحضور أعضاء البعثة وعدد من حجاج بيت الله الحرام.

وقال عبد الموجود، فى بيان للوزارة اليوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ التأشيرات الخاصة بالحج لفريال وأسرتها، ومنذ صدور التوجيه الرئاسى كلفت الوزيرة نيفين القباج، بمتابعة إنهاء الإجراءات بصورة سريعة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الأسرة بدءًا من مرحلة التسجيل وصولا إلى تقديم كل التيسيرات أثناء أداء مناسك الحج.

وأضاف أن بعثة وزارة التضامن الاجتماعى تحتفل من أجمل بقاع الأرض مكة المكرمة بتكريم فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020 ودورة البحر المتوسط التى انتهت منافساتها فيها منذ أيام، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يدعم أبطال مصر فى كل المحافل، وقد أصبح الاهتمام بالرياضيين عادة لا تنقطع.

ونقل عبد الموجود تحيات وزيرة التضامن الاجتماعى واهتمامها الشديد بتقديم كل الخدمات لفريال وأسرتها، كما شددت على ضرورة الاحتفال بهذا الإنجاز الفريد للبطلة المصرية، مضيفا أن وزارة التضامن الاجتماعى تسعد بوجود فريال أشرف وتشرف بتحقيقها لفرحة البطلة المصرية وأسرتها، وتتشرف برعاية الأمثلة الإيجابية التى تُشرّف بلادنا في كافة المحافل الدولية، وتمثل قدوة لشبابنا والأجيال الجديدة.

من جانبها، أعربت فريال أشرف عن سعادتها الشديدة بتحقيق الرئيس السيسى لأمنيتها بتأدية مناسك الحج مع أسرتها، كما قدمت الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعى بأكملها وعلى رأسها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مضيفة: "سعادتكم تسعدنى وتعطينى دائما حافزًا للاستمرار، أشكر البعثة على هذه المفاجأة الجميلة، وهذا الكرم ليس بغريب على وزارة التضامن".

جدير بالذكر أن فريال أشرف عبد العزيز هى أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية فى الألعاب الأوليمبية، وعندما كرمها رئيس الجمهورية، تمنت أن تحقق أمنيتها وأهلها بتأدية فريضة الحج، فكلف الرئيس السيسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتحقيق أمنيتها فى تأدية مناسك الحج، وبالفعل أنهت وزارة التضامن كل الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها، وبدأت منذ يوم الخميس الماضى طريقها لأداء مناسك الحج، ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية.