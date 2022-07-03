وزير التنمية المحلية: معرض «صناعة بلدنا» يسعى لدعم وتشجيع المنتج المحلى

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، فى افتتاح معرض "صناعة بلدنا" فى دورته الأولى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، وذلك تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير للطبع والنشر والذى يقام خلال الفترة من 3- 5 يوليو الجارى.
وقال وزير التنمية المحلية إن معرض "صناعة بلدنا" يأتى فى وقت بالغ الأهمية فى ظل الأزمة العالمية الحالية وتزامناً مع توجه الدولة المصرية نحو تعميق وتوطين الصناعة والاهتمام بالمنتج المحلى بما يسهم فى دعم تنافسية الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأشار إلى أهمية هذا المعرض فى دعم ما حققته الصناعة الوطنية المصرية من نجاحات وإنجازات خلال السنوات الثمانى الماضية، مشيدا بحرص الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية على تنظيم المعرض استكمالًا للدور المهم والرائد لها فى مجالات التنوير والتثقيف وخدمة قضايا المجتمع المصرى.
وأوضح أن معرض "صناعة بلدنا" يسعى لدعم وتشجيع المنتج المحلى وإحلال الواردات وتسليط الضوء على الإنجازات التى تحققت بقطاعى الصناعة والإنتاج ويخدم المواطن والمستثمرين والصناع ودعم تنافسية المنتجات المحلية.
وقال شعراوى إن المعرض يعد أيضاً فرصة لاستكشاف وعقد شراكات للاستغناء عن مدخلات إنتاج مستوردة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والنماذج الواعدة، مشيراً إلى أنه يتميز بتنوع القطاعات والمنتجات الموجودة به حيث يضمن السلع الغذائية والهندسية والحرف التراثية وغيرها.
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