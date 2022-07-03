انت الان تتابع تفاصيل خبر تصل لـ35 جنيه.. سعر تذاكر القطار الكهربائي الجديد ومواصفاته حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708632/تصل-لـ35-جنيه-سعر-تذاكر-القطار-الكهربائي-الجديد-ومواصفاته

سعر تذاكر القطار الكهربائي الجديد.. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، القطار الكهربائي الخفيف LRT، والذي يبدأ من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام ( أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط ) حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ عدد محطات القطار 12 محطة.

سعر تذاكر القطار الكهربائي الجديد 2022

ومع بدء إشارة انطلاق القطار الكهربائي الجديد، بدأت التساؤلات تدور حول سعر تذاكر القطار الكهربائي الجديد، والتي تختلف بحسب عدد المحطات التي سيتم استقلالها.

وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج قيمة أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، والتي جاءت كالتالي:

- 3 محطات « 15 جنيه»

- 6 محطات « 20 جنيه »

- من 9 لـ 9 محطات «25 جنيه»

- كل المحطات الـ 12 «35 جنيه»

وتعتبر هذه المحطات الـ 12 هي المرحلة الأولى التي يبلغ طولها 70 كيلو مترا من إجمالي 103 كيلو مترات.

مواصفات القطار الكهربائي الجديد

بالنسبة لـ مواصفات القطار الكهربائي الجديد، فيعتبر مشروع القطار الكهربائى الخفيف يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، كما يتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتى تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثمارى للمشروع.

19 محطة و 500 ألف راكب يوميا

ويستوعب نظام النقل الجديد المكون من 19 محطة 500 ألف راكب يوميًا، القطار الكهربائى يتم تنفيذه على 3 مراحل حيث بلغ طول المرحلة الأولى 90 كم و16 محطة وينطلق من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى ثم مدينة بدر، ويتفرع القطار شمالاً حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية. كما يشمل تنفيذ مشروع القطاع الكهربائي على 3 مراحل، الأولى من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة 1 بعدد 11 محطة سطحية، وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة 1 حتى محطة العاصمة 2 "مدينة الفنون والثقافة"، أما المرحلة الثالثة فتشمل 4 محطات هى العاصمة الإدارية 3 والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية ثم المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع.