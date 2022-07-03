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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708662/تأجيل-محاكمة-٢٦-متهما-في-قضية-أحداث-رمسيس

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ٢٦ متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، لجلسة ١٥ أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.

إحالة المتهمين

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

استئناف نزار الفارس على حكم رفض دعواه ضد رانيا يوسف

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية جلسة 20 سبتمبر لنظر الإستئناف المقدم من الإعلامي العراقي نزار الفارس على حكم رفض الدعوى المقامة منه ضد الفنانة رانيا يوسف، والذي يطالبها بتعويض مادي 5 ملايين جنيه بعد أن وصفته بالمتحرش.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

اتهامه بالتحرش

ولكنه فوجىء أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

الطب الشرعي: تطابق البصمة الواراثية لوالدة الإعلامية شيماء جمال مع جثتها

كشفت مصلحة الطب الشرعي، على أن تحليل البصمة الوراثية أثبت أن الجثة التي تم العثور عليها في احدى مزارع منطقة البدرشين هى جثة المذيعة شيماء جمال، وأنه تم تطابق البصمة الوراثية لوالدة الضحية مع الجثة، مشيرًا إلى أنه يتم اعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج التشريح تمهيدًا لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ قرار تصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.

الكشف على زوج الإعلامية القتيلة

وأضافت مصلحة الطب الشرعي أن استدعاء القاضي المتهم بقتل زوجته شيماء جمال هو اختصاص أصيل للنيابة العامة وليس للطب الشرعي أي دور فيه، وأنه بمجرد حضور المتهم سيتم اجراء الكشف الطبي عليه، حسب قرار النيابة العامة، ومن المتوقع أن تتسلم أسرة المجني عليها جثمانها اليوم تمهيدًا لدفنها في مقابر العائلة.

تجديد حبس قاتل الإعلامية شيماء جمال

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة المختص، تجديد حبس \زوج المجني عليها الإعلامية/ شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، 15 يوما على ذمة التحقيقات.