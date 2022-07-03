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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708660/تشكيل-الإسماعيلي-المتوقع-أمام-غزل-المحلة-في-كأس-الرابطة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لمواجهة فريق غزل المحلة في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى، وذلك في تمام السادسة مساء اليوم على ستاد غزل المحلة.

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ويسعى فريق الدراويش، لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم لتجاوز أحزان الفريق في مسابقة الدوري، حيث يتواجد الفريق في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، فيما يطمح أبناء المحلة لإظهر تفوقاً خلال لقاء اليوم والذي يُفام على أرض ملعب المحلة، وهو ما يُعطي أفضلية لزعيم الثغر في مباراة نصف النهائي من البطولة المستحدثة في مصر.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام غزل المحلة:

ومكن المتوقع أن يدخل فريق الإسماعيلي هذه المباراة بتشكيل مكون من العناصر التالية.

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

في الدفاع: عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد عمار، عبدالله جمعةز

في الوسط: محمود عبد العاطي، محمد عادل، ووجيه عبد الحكيم، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي.

في الهجوم: كاراميلو.

جديراً بالذكر أن نادي الإسماعيلي، قد صعد لهذا الدور بعدما احتل صدارة لامجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما احتل غزل المحلة صدارة المجموعة الأولى.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل الدراويش، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعهما من الفوز في 4 مواجهات، وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 لقاءات، وتعادل سليباً في آخر مباراة له أمام غزل المحلة بالدوري.

أما على الجانب الآخر، يحتل فريق غزل المحلة، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة جمعهما من الفوز في 5مباريات، وتعادل في 11 مباراة، وخسر 7 لقاءات.