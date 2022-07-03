انت الان تتابع تفاصيل خبر استئناف نزار الفارس على حكم رفض دعواه ضد رانيا يوسف 20 سبتمبر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708656/استئناف-نزار-الفارس-على-حكم-رفض-دعواه-ضد-رانيا-يوسف-20-سبتمبر

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية جلسة 20 سبتمبر لنظر الإستئناف المقدم من الإعلامي العراقي نزار الفارس على حكم رفض الدعوى المقامة منه ضد الفنانة رانيا يوسف، والذي يطالبها بتعويض مادي 5 ملايين جنيه بعد أن وصفته بالمتحرش.

حكم أول درجة برفض الدعوى

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

برنامج مع الفارس

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

اتهام الإعلامي العراقي نزار الفارس بالتحرش

ولكنه فوجىء أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

تأجيل محاكمة ٢٦ متهما في قضية "أحداث رمسيس" لجلسة 15 أغسطس

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ٢٦ متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، لجلسة ١٥ أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.

إحالة المتهمين

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.