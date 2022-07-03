رئيس دفاع النواب: الاستثمارات السعودية والعربية فى مصر وطنية تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني..ولا ننسي مواقف المملكة التاريخية

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708655/رئيس-دفاع-النواب-الاستثمارات-السعودية-والعربية-فى-مصر-وطنية-تصب-فى-مصلحة-الاقتصاد-الوطنيولا-ننسي-مواقف-المملكة-التاريخية

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الاستثمارات العامة السعودية فى مصر، يأتي فى ظل الظروف العالمية الراهنة، وتشجيع الدولة على الاستثمارات الأجنبية، مضيفا " نعتبر الاستثمارات السعودية أو العربية فى مصر استثمارات وطنية تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني.

دوت الخليج

رئيس دفاع النواب: الاستثمارات السعودية والعربية فى مصر تعتبر وطنية تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۳۰، مؤكدا اننا لا ننسي مواقف الحكومة السعودية مع مصر ، خاصة القرار العظيم الذي اتخذه الملك فيصل رحمة الله عليه ابان حرب اكتوبر 1973، بوقف تصدير البترول الي الدول الغربية، موضحا أنه كان ذات تأثير كبير على سير الحرب فى هذه الظروف.

وتابع رئيس دفاع البرلمان، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتبر صندوق سيادي قوي يملك حجم الاستثمارات أو حجم اصول ما يقرب من 620 مليار دولار يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني.

ووافق النائب أحمد العوضي على الاتفاقية ، موضحات أنها تأتي فى اطار حرص القيادة السياسية فى كلا البلدين على تنمية العلاقات، وعمل تكامل تجاري بين البلدين لزيادة الاستثمارت وزيادة فرص العمل، موجها الشكر للجنة الاقتصادية على تقريرها المنظم.