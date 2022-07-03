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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708651/إصابة-مراقب-بإغماء-بأحدي-لجان-الثانوية-العامة-بأسيوط

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط ، برئاسة عزت على حسن، يفيد بتعرض المعلم محمد طه حسن مراقب بإحدى لجان مدرسة القوصية الثانوية بنين للإغماء، داخل اللجنة أثناء مراقبته على الامتحانات .

دوت الخليج

وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين ، أن المعلم محمد طه حسن ، أثناء مراقبته على أعمال الامتحانات حدثت له حالة إغماء ، تم نقله على أثرها إلى مستشفى القوصية المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب نتيجة هبوط بضغط الدم، وتم تلقي الإسعافات اللازمة .

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .

يؤدي اليوم، طلاب الثانوية العامة، الامتحان في مادة الكيمياء، لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم / علمي رياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة الجغرافيا.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)".

وتفتح لجان امتحانات الثانوية العامة أبوابها أمام الطلاب في الثامنة صباحًا، قبل ساعة من بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، حتى يتمكن المراقبين والقائمين على تأمين الامتحانات من اتخاذ الإجراءات التفتيشية المعتادة بشكل سهل ودون التأثير على وقت الامتحان.

ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، من خلال أسئلة وإجابات على "البابل شيت" وفقا لأسئلة نظام التقييم الجديد للثانوية العامة

ويبلغ طلاب الثانوية العامة هذا العام 2022 بشعبتيها العلمية، والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2022

انطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، الاثنين 20 يونيو، في المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع.

فيما انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو الجاري، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، بنظام أسئلة اختيار من متعدد بنظام "البابل شيت".

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد امتحانات الثانوية العامة، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجلد مفاهيم يضم جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- الشعبة الأدبية) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

وتحتوي مجلدات المفاهيم على مختصر للمناهج، تتضمن المفاهيم والمصطلحات والقوانين والخرائط، وغيرها من المعلومات المتعلقة بكل مادة، حيث أعد مجلدات المفاهيم مجموعة من الخبراء ومستشاري المواد.