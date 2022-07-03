البرلمان يرفع شعار «لا تصالح مع الإخوان».. أشرف رشاد:: باسم مستقبل وطن نرفض محاولة بعض السياسين التصالح مع الجماعة الإرهابية«فيديو»

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708650/البرلمان-يرفع-شعار-لا-تصالح-مع-الإخوان-أشرف-رشاد-باسم-مستقبل-وطن-نرفض-محاولة-بعض-السياسين-التصالح-مع-الجماعة-الإرهابيةفيديو

نائب بجلسة البرلمان :رئيس حماية المستهلك خريج معهد سينما وبياخد مرتب أكتر من نص مليون..وعين 250موظف من قرايبه

النائب مصطفى بكرى يوجه بيان عاجل ضد أكمل قرطام بعد تواصله مع قنوات الإخوان

نائب بجلسة البرلمان :رئيس حماية المستهلك خريج معهد سينما وبياخد مرتب أكتر من نص مليون..وعين 250موظف من قرايبه

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عدد من البيانات العاجلة بشأن رفض محاولات بعض القوى السياسية التصالح مع تنظيم الإخوان حيث أكد ممثل الأغلبية أشرف رشاد بأنه باسم مستقبل وطن لا تصالح مع الإخوان فيما وجه النائب محمد عبد الراضى بيانا بشأن تجاوزات رئيس جهاز حماية المستهلك ومخالفاته المالية فى الوقت الذى وجه النائب مصطفى بكرى بيانا بشأن تواصل أكمل قرطام مع قنوات الإخوان.

ممثل الأغلبية: باسم حزب مستقبل وطن نرفض محاولة بعض السياسين التصالح مع جماعة لإخوان

تقدم أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة لرئيس المجلس والنواب والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والعشر الأوائل من ذي الحجة وهي من أفضل أيام الله.

كما توجه بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيه، قائلا: في هذه الأيام ونحن نشهد طفرة ونحصد إنجازات ثورة 30 يونيو، اتقدم بخالص الشكر لقائد مصر وملهما ومفجر الإنجاز التاريخي وصانع الإنجازات الكبرى.ووجه النائب بيانا عاجلا بشأن محاولات البعض التقليل من الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة.

وقال: هذا أول بيان عاجل اتقدم به منذ 7 سنوات في عضوية المجلس.وقال: أصبح هناك عادة سيئة لدى بعض الإعلاميين خلال الفترة الماضية تتمثل في التقليل من هذه الإنجازات، مؤكدا أن ذلك الأمر يصنع تشويها للوعي.وأكد أشرف رشاد، أنه لا مزايدة على وطنية أحد، مشيرا إلى أن النقد البناء عنصر مهم في بنا الأوطان.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: لا تصالح مع الإخوان المسلمين، لأن ما بيننا وبينهم قضية ثأر ، هنا خلاف في العقيدة والفكر والدم.وتابع: باسم حزب مستقبل وطن نرفض محاولة بعض السياسين التصالح مع جماعة لإخوان.

النائب مصطفى بكرى يوجه بيان عاجل ضد أكمل قرطام بعد تواصله مع قنوات الإخوان

وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن ظهور المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، على قناة مكملين الإرهابية.

وقال: تنص القوانين المصرية على ضرورة مكافحة الإرهاب، والإخوان صدرت أحكام ضدهم ووصفهم بأنهم جماعات إرهابية.

وأشار إلى أن رئيس حزب المحافظين ظهر على قناة مكملين مع أيمن نور، ومحمد ناصر، الذي حرض على قتل الجنود، موضحا أن أكمل قرطام أذاع كذبا عن حدوث اتصالات بين الدولة وجماعة الإخوان.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن ما حدث يمثل تهديد للدولة المصرية، متابعا: عندما يقف رئيس حزب سياسي ويتنانسى الشهداء مع مذيعين حرضوا على القتل وتشويه سمعة البلاد فإن هذا عبث.

وطالب مصطفى بكري، لجنة الأحزاب السياسة والنيابة العامة بالتدخل ضد هذا الشخص، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على قضية الوعي.

وأكد أن القنوات الإخوانية تقوم بدور خياني، لذلك فإنه من غير المقبول التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

نائب بجلسة البرلمان :رئيس حماية المستهلك خريج معهد سينما وبياخد مرتب أكتر من نص مليون..وعين 250موظف من قرايبه

وجه النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بيانا عاجلا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مخالفات مالية وإدارية جسيمة لدى رئيس جهاز المستهلك أيمن حسام.

وأوضح أن رئيس جهاز حماية المستهلك، جمع بين راتبين الأول من الجهاز بقيمة 52 ألف جنيه، والثانى 82 الف جنيه من وزارة التموين، بالإضافة إلى تقاضيه مقابل نظير عضويته فى أكثر من شركة غذائية، الأمر الذى يؤدى إلى تقاضيه مبالغ مالية أكثر من الحد الأقصى للأجور.

وكشف عضو مجلس النواب، أن رئيس جهاز حماية المستهلك خريج المعهد العالى للسينما قسم فن ديكور، متسائلا: هل يجوز أن يتولى ذلك المنصب خريج معهد فني؟.

وتابع راضي: رئيس جهاز حماية المستهلك، حول الجهاز إلى صفة أسرية، حيث هناك أكثر من 250 شخص تم تعيينهم وكلهم أقارب وأخوة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذى يعلن فيه رئيس الجهاز عن حل الشكوى والفصل فيها خلال 3 أيام، هناك نحو 48 ألف شكوى لم يتم حلها حتى الآن، متابعا: تسبب رئيس الجهاز فى عمل أزمة فى السوق المصرى مثل أزمة السيارات.

غرق أحد الشباب في مصيف مطوبس بمحافظة كفر الشيخ

تقدم النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن غرق أحد الشباب في مصيف مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الشاب تعرض للغرق منذ 5 أيام ولم تخرج الجثة حتى الآن.

وناشد رئيس الجمهورية وكافة الجهات المعنية بضرورة البحث عن الجثمان، لاسيما وأنه من المتوقع بعد مرور هذه الفترة أن تكون قد جرفت المياه الجثة إلى مكان أبعد.

من جهته علق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا أن هذه المنطقة خطرة وممنوع السباحة فيها، قائلا: هي منطقة دوامات وتبعد عن الشاطئ بمسافة كبيرة.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ بدأت في البحث عن جثمان الفقيد منذ اليوم الأول، مؤكدا أن فرق الإنقاذ والقوات البحرية تقوم بتمشيط المنطقة بالكامل من أجل الوصول إلى مكان الجثمان.