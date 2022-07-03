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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708649/سيدة-تتدعي-اختطافها-لطلب-فدية-من-زوجها-بمساعدة-أخر-بالقاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بتغيب (نجلته "ربة منزل" – مقيمة بذات الناحية وبرفقتها أنجالها "4 أطفال") وذلك عقب خروجها وبحوزتها هاتفها للتوجه لإجراء كشف طبى بإحدى العيادات الطبية كائنة بدائرة قسم ثان أسيوط ، وعقب ذلك تم إرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها "متواجد بإحدى الدول" تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

التحريات والمعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المذكورة بترك المنزل بإرادتها بسبب سفر زوجها الدائم والتوجه برفقة أنجالها بمساعدة (أحد الأشخاص) للإقامة بشقة مستأجرة بمنطقة المرج بالقاهرة وقيامها عقب ذلك بإرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها "متواجد بإحدى الدول" تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

ضبطهم

أمكن ضبطها وبرفقتها أنجالها ، وبحوزتها هاتفها المحمول المُستخدم فى إرسال الرسالة السابق الإشارة إليها وبمواجهتها والشخص القائم بمساعدتها إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بدمياط

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، ونجحت في ضبط عاطلين، لاتهامهما بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من نطاق بحيرة المنزلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

التحريات والمعلومات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (عاطلين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من نطاق بحيرة المنزلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط ، وبحوزتهما (بندقية آلية – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما والسيارة للتنقل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.