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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708648/الحزن-يسيطر-على-ريهام-عبد-الغفور-في-برومو-منعطف-خطر-فيديو

طرحت منصة شاهد الإلكترونية البرومو الرسمي لمسلسل “منعطف خطر” الذي تخوض بطلوته الفنان ريهام عبد الغفور، ترقبا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة على المنصة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل البرومو الرسمي لمسلسل “منعطف خطر”

وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور خلال البرومو الدعائي للعمل بملامح حزن وخوف مرتدية اللون الأسود وتحضن ابنها، قائلة: “قلبي مش هيهدي ولا يرتاح، قبل ما أعرف مين عمل كده في سلمى وليه”، ثم تنهار من البكاء.

مسلسل منعطف خطر

جدير بالذكر أنه يشارك في بطولة مسلسل "منعطف خطر" محمد علاء وسمر مرسى، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، آدم الشرقاوي، سلمى أبو ضيف، وأحمد صيام، ومن المقرر عرض العمل على منصة شاهد الإلكتورنية في يوم 15 من شهر يوليو الجاري.

وتدور أحداث العمل حول جريمة قتل، وتحديدا جثة فتاة تدعى سلمى تم العثور عليها في مؤخرة سيارة، لتبدأ عملية البحث عن القاتل.

ريهام عبد الغفور في وش وضهر

من ناحية أخرى، يعرض للفنان ريهام عبد الغفور في هذه الأونة مسلسل بعنوان “وش وضهر” بجانب الفنان إياد نصار الذي يظهر في شخصية طبيب يمر فى حياته بعدة مواقف، ولكن نكتشف أنه يخفي سر ويزور الورق الخاص به ليخفي شيء ما وكل ذلك في إطار من الإثارة والتشويق، بينما ريهام عبد الغفور فتجسد شخصية فتاة محجبة تفاجئ المشاهدين بأنها تعمل في الليل راقصة، وتتحدث أنها مسئولة عن عدد كبير من الأشخاص لذا لا وقت لديها لأي شيء سوى العمل.

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ويعد مسلسل وش وضهر بطولة إياد نصار وريهام عبدالغفور، ومن تأليف ورشة سرد، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وسيناريو وحوار شادي عبدالله وأحمد بدوي والإخراج لـ مريم أبوعوف.ـ ويضم العمل في بطولته بجانب إياد نصار وريهام عبد الغفور، عدد من النجوم مثل إسلام جمال وميمي جمال وشريف دسوقي ومحمود قابيل وثراء جبيل وآخرين.