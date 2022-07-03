بعد انخفاض مستواه.. كيف دعم الأهلي الشناوي نفسياً؟

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708647/بعد-انخفاض-مستواه-كيف-دعم-الأهلي-الشناوي-نفسيا

دوت الخليج

انخفاض مستوى الشناوي، مؤخراً بشكل كبير أبدى الاستياء عند بعض جمهور النادي الأهلي، وانخفاض معدل الثقة فيه لدى البعض الآخر، فاللاعب أصبح لا يحقق “ الكلين شيت”، بشكل متتالي مثلما كان يحقق في دوري موسم 2020، والذي قدم فيه مستوى مميز وأرقام قياسية، حتى أنه وصل لـ 27 مباراة دون أن يستقبل أهداف مع النادي في بطولة الدوري المصري.

قام الأهلي، بدوره ودعم اللاعب نفسياً بعد هبوط مستواه، وذلك بسبب ثقة المارد الأحمر في قدرات اللاعب وفيما قدمه مع الفريق خلال السنوات الأخيرة، فشارك الأهلي الجمهور، بفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدعم فيه اللاعب معنوياً، واحتوى الفيديو على بعض اللقطات التحفيزية للاعب، والذي كان قد تألق فيه بشكل كبير سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر.

كما كان قد شارك الأهلي، الجمهور بمنشور خاص بالشناوي، وجاء محتواها كالتالي:

قائد كبيرو حارس عملاق.. دائماً ما كان حاضراً في الموعد و فرس الرهان الذي يحافظ علي قيم و ثوابت الأهلي”.

النادي الأهلي، أيضاً دعم اللاعب، بإعطائه جائزة أفضل لاعب في مباراة الأمس أمام فريق بتروجيت بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء في الدقيقة 41، وذلك حتى يستعيد اللاعب ثقته الكاملة في نفسه، ومن بعدها يستعيد الجمهور الثقة في اللاعب، الذي كان بمثابة حامي الحِمي للنادي في العديد من البطولات.

خاض الشناوي مع النادي الأهلي هذا الموسم 29 مباراة، استقبلت شباكه 30 هدف، أي بمعدل هدف كل مباراة، وهو رقم سلبي للحارس الأول للنادي الأهلي ومنتخب مصر.