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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708646/وقفة-عرفات-2022-فضل-خير-يوم-طلعت-عليه-الشمس

يتسائل المسلمون في كل بقاع الأرض، عن موعد وقفة عرفات 2022، وذلك بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية،الأربعاء الماضي، أن الخميس هو أول أيام شهر ذى الحجة والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقفة عرفات 2022

وينشر موقع دوت الخليج موعد وقفة عرفات، حيث من المقرر لها أن تكون يومَ الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو لعام ألفينِ واثنين وعشرين ميلاديًّا هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ السبت الموافقَ التاسع من شهر يوليو لعام ألفينِ واثنين وعشرين ميلاديًّا هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويكون موعد وقفة عرفات 2022 يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443، ويقوم فيه حجاج بيت الله الحرام بالوقوف على جبل عرفات، من مطلع الشمس وحتى غروبها، كما يقوم غير الحجاج في هذا اليوم بنافلة الصوم، وذلك امتثالًا لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والحديث الذي يقول فيه : "صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

فضل وقفة عرفات 2022

أمام عن فضل يوم عرفة، فهذا اليوم يحمل مجموعة من الفضائل الكبيرة التي يجب على كل مسلم أن يستغلها، سواء من صوم ووصلاة وذكر وتصدق وغيرها من أعمال الخير، وكما قال رسول الله صلة الله عليه وسلم، فإن يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، كما أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شُعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة).

كما من فضائل يوم عرفة أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، فقد نزلت الآية الكريمة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقول: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"، كما قال رسول الله.