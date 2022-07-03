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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708645/ضبط-عاطلين-بحوزتهما-أسلحة-نارية-ومخدرات-بدمياط

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، ونجحت في ضبط عاطلين، لاتهامهما بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من نطاق بحيرة المنزلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

التحريات والمعلومات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (عاطلين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من نطاق بحيرة المنزلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط ، وبحوزتهما (بندقية آلية – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما والسيارة للتنقل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عدم تركيب الملصق الإلكتروني

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وتركيب الملصق الإلكتروني للمركبات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، ونجحت في سحب 2874 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني،، وضبط 1488 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 62 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحملات الأمنية المتكررة .

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

فيما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمات الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.