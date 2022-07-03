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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708641/المصريين-الأحرار-بكفر-الدوار-يناقش-مشكلات-الزراعيين-ويوضح-أهمية-الحوار-الوطني

عقد أحمد حمودة أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة وعضو الهيئة العليا اجتماعًا بأمانة الحزب بكفر الدوار، وعن الاشكاليات الزراعية التي يواجهها المزارعين، وتخلل الاجتماع شرح مسار الدولة المصرية، ومستجدات الساحة واولها الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج وجاء ذلك بحضور الدكتور هانى مهنا أمين تنظيم الحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا، وعبده الفرلي أمين مركز كفر الدوار وأعضاء هيئة المكتب، ومشاركة القس حنا أيوب راعى كنيسة الإيمان الإنجيلية. أهمية الحوار الوطني وتناول الاجتماع أهمية الحوار الوطني وتوقيت الدعوة، ودور الحزب وتقديم رؤية شاملة للعديد من المحاور ذات الأولية وفق رؤية الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب. الجمهورية الجديدة وأوضح " حمودة"، أن المناقشات في الحوار الوطنى لن تكون فئوية او فردية بينما تكون للأمور العامة للمساهمة فى المضي قدما للجمهورية الجديدة. وأكد أن الرئيس دعا إلى المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار تخدم صالح المواطن المصري. كما تطرق الأجتماع لمناقشة أوليات العمل للأمانة ومناقشة ضرورة ترشيد استهلاك المياه الشرب والرى وتعزيز الزراعة والإنتاج الحيواني باعتبارهما أحد روافد الثروة المصرية، وتعزيز دور التواصل المباشر والفاعل مع المواطنين من خلال دور العمل الجماهيري.

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