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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708638/الصحة-عيادات-بعثة-الحج-الطبية-قدمت-خدمات-الكشف-والعلاج-لـ5502-حاج-في-مكة-والمدينة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 5502 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس السبت، بينهم 3476 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و2026 حالة في المدينة المنورة.

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الصحة: تحويل 4 حجاج مصريين إلى المستشفيات السعودية وجميعهم حالتهم مستقرة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 3 حالات مرضية لمستشفيات مكة المكرمة، بينهم حالتين في مستشفى النور، وحالة بمستشفي أجياد، حيث تعاني إحدى الحالات من فشل كلوي، وأخرى تعاني من جلطة بالمخ والثالثة تعاني من ذبحة صدرية مستقرة، فيما تم تحويل حالة واحدة إلى مستشفى «المدينة» بالمدينة المنورة، حيث خضعت أمس لجراحة تثبيت كسر بشرائح ومسامير.

وأكد «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المحتجزين في المستشفيات حالتهم مستقرة، ويتم المرور عليهم يوميا، لافتا إلى أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لثلاثة حجاج، كما تم التنسيق لتلقي جلسات العلاج الكيماوي لمريض أورام.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في فنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب إتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، وتوزيع الكمامات، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

الصحة: تقديم 2732 ندوة لتوعية الحجاج بكيفية تجنب الإصابة بالأمراض

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 2732 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 2578 ندوة تم تقديمها في غرف الإقامة، و154 ندوة في أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الندوات بلغ 15 ألفا و563 حاجًا.

جدير بالذكر انه تم تخصيص أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091 .