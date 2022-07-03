انت الان تتابع خبر عاجل – الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022- إليكم رابط الإستعلام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أنه من المقرر أنه يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني باعتمادها في أقرب وقت ممكن اليوم الأحد الموافق الثالث من يوليو 2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 سيتم الكشف عن أوئل الدبلومات الفنية، ثم يليها الكشف عن نتيجة كافة الطلاب، حيث سوف تكون متاحة لهم داخل جميع المدارس.

وأشارت الوزارة أنه يجري حالياً الانتهاء من تجميعها ورصد الدرجات وتحديد الاوائل فى كل شعبة، حيث أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

كشفت الوزارة عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من هنا