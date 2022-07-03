انت الان تتابع خبر عاجل- موعد تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن بالعبور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار في تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج في مشروع بيت الوطن بالمنطقة ” ZONE F “.

وأضح جهاز تنمية مدينة العبور، أن هذه الأراضي كان تم حجزها بنظام القرعة المعلنة والتي تبلغ مساحتها 2600 فدان في مدينة العبور الجديدة، مشيراً إلي أن عمليةالتسليم سوف تستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 6/7/2022.

من جانبها طالبت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الفائزون بهذه الأرضي بسرعة التوجة إلي الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة، مع ما يفيد سداد المستحقات المالية وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأا الأرض التي حصلوا عليها.