التضامن تهدي رحلة حج للبطلة الأولمبية فريال أشرف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:28 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق أمنية البطلة الأولمبية فريال أشرف وأسرتها بأداء مناسك الحج؛ أهدت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، رحلة حج كاملة هدية لها ولأسرتها تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتحقيق أمنيتها في أداء فريضة الحج.

وفور وصولها إلى مقر إقامتها في الأراضي المقدسة ؛ نظمت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية احتفالية وممرًا شرفيا للبطلة الأولمبية فريال أشرف بعد حصولها على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة ألعاب البحر المتوسط، بحضور أعضاء البعثة وعدد من حجاج بيت الله الحرام.

وقال عبد الموجود إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ التأشيرات الخاصة بالحج والخاصة بفريال وأسرتها، ومنذ صدور التوجيه الرئاسي كلفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عبد الموجود بمتابعة إنهاء الإجراءات بصورة سريعة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الأسرة بدءًا من مرحلة التسجيل وصولا إلى تقديم كافة التيسيرات أثناء أداء مناسك الحج.

وأضاف عبد الموجود أن بعثة وزارة التضامن الاجتماعي تحتفل من أجمل بقاع الأرض مكة المكرمة بتكريم فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ودورة البحر المتوسط التي انتهت منافساتها فيها منذ أيام، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم أبطال مصر في كل المحافل، وقد أصبح الاهتمام بالرياضيين عادة لا تنقطع.

ونقل عبد الموجود تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واهتمامها الشديد بتقديم كافة الخدمات لفريال وأسرتها، كما شددت على ضرورة الاحتفال بهذا الإنجاز الفريد للبطلة المصرية، مضيفا أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعد بوجود فريال أشرف وتشرف بتحقيقها لفرحة البطلة المصرية وأسرتها، وتتشرف برعاية الأمثلة الايجابية التي تُشرّف بلادنا في كافة المحافل الدولية، وتمثل قدوة لشبابنا والأجيال الجديدة.

ومن جانبها، أعربت فريال أشرف عن سعادتها الشديد بتحقيق الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمنيتها بتأدية مناسك الحج مع أسرتها، كما قدمت الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي بأكملها وعلى رأسها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مضيفة: "سعادتكم تسعدني وتعطيني دائما حافزًا للاستمرار، أشكر البعثة على هذه المفاجأة الجميلة، وهذا الكرم ليس بغريب على وزارة التضامن".

فريال أشرف عبد العزيز هي أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأوليمبية، وعندما كرمها السيد رئيس الجمهورية، تمنت أن تحقق أمنيتها وأهلها بتأدية فريضة الحج، فكلف السيد رئيس الجمهورية وزيرة التضامن الاجتماعي، بتحقيق أمنيتها في تأدية مناسك الحج، وبالفعل أنهت وزارة التضامن كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها، وبدأت منذ يوم الخميس الماضي طريقها لأداء مناسك الحج، ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية.