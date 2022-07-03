بشأن حادث هجوم سمكة قرش جنوب مدينة الغردقة.. وزيرة البيئة تتقدم بخالص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:28 مساءً - وزيرة البيئة تؤكد: جارى جمع المعلومات والتحليل العلمى لملابسات الحادث طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا

فى إطار حادث هجوم سمكة قرش الذى وقع جنوب مدينة الغردقة، فقد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه فور تلقى بلاغا بتعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة للمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا، حيث قام السيد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بإصدار قرار بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم ، وقد وجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم ، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم اسماك القرش علي البشر.

وتؤكد وزارة البيئة علي أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث مازال يقوم بأستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لاسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين ، وتآسف وزارة البيئة للحادث وتتقدم ببالغ التعازى لاسر الضحيتان وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية لما يقدموه من دعم لفريق العمل وتخص بالشكر السيد المحافظ اللواء عمرو حفنى محافظ البحر الأحمر.